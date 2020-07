Corpos do sargento e de um investigador da polícia civil do estado do Amazonas são resgatados no rio Envira

Quatro mergulhadores do corpo de bombeiros do Acre seguirão para o município de Envira no estado do Amazonas para ajudar nas buscas dos corpos de um sargento da polícia militar e de um investigador da polícia civil do Amazonas.

O primeiro corpo foi encontrado por volta das três da tarde e dez minutos depois o segundo corpo foi encontrado. Os dois estavam em uma embarcação com mais três militares que conseguiram sobreviver ao naufrágio.

Reportagem/ Simone Oliveira