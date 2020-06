Corpus Cristi é Comemorado Com Missa Transmitida e Santíssimo Levado Às Ruas.

O dia de Corpus Cristi, tradicionalmente comemorado pela igreja católica com missas lotadas e procissões pelo centro da cidade, neste ano foi bem diferente. A igreja foi à casa dos católicos.

Missa antes da pandemia

A data em que se celebra um dos princípios mais importante do catolicismo, o sacramento da eucaristia (Corpus Cristi) foi bem diferente este ano. A procissão não foi possível, como também as missas com público físico nas igrejas. A igreja católica encontrou uma maneira de levar Jesus sacramentado pelas ruas dos bairros de Rio Branco, com objetivo de abençoar as casas e as famílias. A comunidade Santa Rita de Cássia no bairro Base recebeu a passagem do santíssimo, com o padre Manoel Costa, reitor da catedral. Dona Beatriz Lídia Custodio de 78 anos de idade ficou feliz em receber a presença da igreja católica em sua casa.

As famílias do bairro base preparam recepção especial, com imagens de santas e pão representando o corpo de cristo, para celebrar a passagem do santíssimo. Dona Marli Morais agradeceu a visita.

Como esse ano foi tudo diferente, o padre Manoel Costa rezou o pai nosso, para celebrar a passagem do santíssimo.

Reportagem/ Demóstenes nascimento