Corregedoria-Geral da Justiça publica Provimento que trata da prestação de contas dos interinos

A Corregedoria-Geral da Justiça publicou na edição na terça-feira, 5, no Diário da Justiça Eletrônico, o Provimento Nº 27/2020 onde estabelece novas rotinas quanto a prestação de contas dos interinos. O provimento traz a necessidade de aperfeiçoar o controle da prestação de contas das Serventias Extrajudiciais Vagas.

A prestação de contas será enviada à Corregedoria-Geral da Justiça por meio do preenchimento dos dados exigidos no Módulo de Prestação de Contas do Sistema Extrajud, na forma descrita no Manual, até o dia 10 do mês subsequente ao mês de referência. O Provimento Nº 27/2020 traz o manual que deve ser seguido pelos interinos.

Na última sexta-feira, 2, a Corregedoria-Geral da Justiça promoveu treinamento sobre o uso do sistema. O procedimento, que passou a ser virtualizado, representa a concretização de um árduo trabalho para o desenvolvimento da ferramenta que agora faz parte do EXTRAJUD.

Com a adaptação, o processo nas prestações de contas, fica mais ágil e transparente. No Acre, são 17 serventias vagas que possuem a obrigatoriedade, mensalmente, de apresentarem seus cálculos.

Fonte: TJ Acre