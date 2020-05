Corrida da população em busca de Vitamina C zera estoque em farmácias e drogarias

Foto: Reprodução

Os principais sintomas do Coronavirus são tosse, febre e dificuldade para respirar, não é à toa que nos primeiros dias as pessoas confundirem a Covid–19 com a gripe. Para combater o desconforto é natural que elas recorram a suplementação de Vitamina C, bastante comum entre os brasileiros. Essa realidade não é diferente por aqui, tanto que todos os suplementos que contém Vitamina C, em especial os mais baratos, estão em falta.

O empresário Edson Oliveira dono da maior rede de Farmácias e Drogarias do Estado, fez um pedido de 70 mil itens que só deve chegar daqui há 15 dias. Ele conta que mesmo não existindo nenhum estudo que mostre eficiência da Vitamina C no tratamento contra o Coronavirus, as pessoas estão comprando e fazendo estoque. Nas lojas dele cada cliente só pode levar duas unidades.

Foto: Alexandre Martins

As lojas até possuem produtos com complexo vitamínico em gota, capsula e efervescente, mas com preços mais elevados como azitromicina, o consumo aumentou e os laboratórios não estão dando conta de atender a demanda, o desespero da população zerou o estoque.

Ronaldo Guerra / Alexandre Martins