Covid-19: Mais 129 casos são registrados neste domingo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 129 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no Acre, nas últimas 24 horas.

Desse modo, até o momento, o Acre saltou de 1.867 casos para 1996. O número de mortos pela Covid-19 no estado subiu de 59 para 60.

O óbito é de um homem, cujas iniciais são D. P. A., de 76 anos, com comorbidade informada. O idoso deu entrada na Upa do 2º Distrito no dia 9 de maio, e veio a óbito dia 11.

Mais cinco óbitos seguem aguardando o resultado do teste para Covid-19.