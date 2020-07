Covid-19: Mais seis mortes são registradas no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial desta terça-feira, 14, mais 219 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.260 para 16.479.

A Sesacre também registra mais 6 óbitos, saltando de 430 para 436 o número de pessoas que morreram pela Covid-19, sendo 2 pessoas do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 38 e 82 anos. Destes, 4 são de Rio Branco, 1 de Brasileia e 1 de Epitaciolândia.

