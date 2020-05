Covid-19 mata Josimar Tavares, um dos grandes ativistas políticos do Acre

O coronavírus matou neste sábado (23) um dos ativistas políticos mais querido e conhecido do Acre. Josimar Tavares, que atuou durante vários anos nas campanhas do senador Marcio Bittar e de outros políticos acreanos, como Gladson Cameli, não resistiu a doença que vem matando milhares de pessoas no mundo inteiro.

Josimar foi internado no Pronto Socorro de Rio Branco com sintomas do Covid-19, em seguida foi entubado, mas morreu no início a noite deste sábado (23).

O senador Marcio Bittar lamentou a morte prematura de Josimar, que trabalhava na secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional.

“Antes de ajudar ao projeto que saiu vitorioso nas eleições passadas, ele trabalhou muito em outras campanhas. Foi um grande amigo. Um amigo que conheço há mais de 30 anos! Era uma pessoa que amava o Acre e a política. Com certeza todos perdem muito com sua partida prematura”, disse o senador.

Em uma postagem no seu Facebook, no dia 4 de maio, Josimar fez uma alerta: “O vírus é assassino e não escolhe vítimas para matar. Que digam aqueles que já perderam familiares que morreram.”

Fonte/contilnet