Covid-19: Prefeitura de Brasileia amplia medidas e intensifica controle de entrada de estrangeiros

A Prefeitura de Brasileia, localizado no Alto Acre, anunciou uma nova série de medidas para enfrentar a disseminação do coronavírus. O decreto de n. 20/2020 foi elaborado em conjunto com as demais prefeituras da região e forças de segurança.

Entre as determinações, está maior controle de pessoas que ingressarem nos municípios do Alto Acre, que deverão se submeter a responder todos os quesitos da entrevista e eventuais exames clínicos realizados pela Barreira Sanitária, localizada no entroncamento da entrada de Xapuri, pois em caso de identificação de pessoa com suspeita de COVID-19, mesma receberá orientações de cumpriemnto obrigatório da equipe de Saúde Médica Municipal/Estadual, evitando a disseminação da doença.

A determinação também proíbe o ingresso de estrangeiros nos municípios da região, mesmo quando de origem de dentro do Estado do Acre ou qualquer outro Estado da Federação.

O novo decreto autoriza o funcionamento de supermercados, mercados, açougues, feiras livres de frutas e verduras, clinicas médicas hospitalares, farmácias, veterinários, psicológicos, odontológicos e outros comércios, desde que obedeçam as com restrições de horário e atendimento ao público, a fim de evitar o contato de pessoas e aglomerações nos estabelecimentos e em suas calçadas.

Ele determina toque de recolher em todos os municípios do Alto Acre, das 22h às 5h do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório, permitindo a circulação de pessoas apenas em casos especiais.

As forças policiais estarão cooperando com a aplicação do Decreto em toda região.