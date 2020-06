Covid-19: quase metade das mortes ocorridas nas últimas horas são de “pessoas não idosas”

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou 13 novas mortes nas últimas 24 horas por causa da Covid-19. Agora, são 161 o número de vítimas fatais da doença. O que chama a atenção é que as estatísticas reforçam que apesar do índice de morte ser maior entre a população idosa, a Covid-19 atinge todas as faixas etárias.

No Brasil uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade. Das 13 vítimas fatais, 7 são dessa faixa etária. Os óbitos foram de pessoas que tinham idade de 61 a 82 anos. O primeiro caso é da paciente M.L.J.F., de 78 anos. Ela deu entrada no dia 28 de maio e veio a óbito no dia 29 no Hospital Regional do Juruá. Residente de Cruzeiro do Sul, possuía comorbidades em seu registro de óbito.

A segunda vítima é A.O.L., de 76 anos. Ela deu entrada no dia 28 no Into e veio a falecer no último domingo, 31 de maio. Moradora de Rio Branco, não possuía registro de comorbidade em seu obituário.

A terceira mulher é M.A.F.X., de 67 anos. Ela faleceu em sua residência em Rio Branco no dia 17 de maio. Não possuía registro de comorbidade no atestado de óbito. F.F.D., de 82 anos, morava em Rio Branco e veio a óbito no dia 21 de maio em sua residência. Sem registro de comorbidade no registro de óbito.

O senhor N.J.V.L., de 61 anos. Ele deu entrada no dia 14 de maio no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no último domingo, 31. Residente em Cruzeiro do Sul, não possuía registro de comorbidade. Já J.R.S., de 66 anos. Ele deu entrada no dia 28 de maio no Pronto-Socorro e veio a falecer no dia 31 de maio. Morador de Rio Branco, possuía registro de comorbidades no atestado de óbito.

O último óbito entre os idosos é de J.P.P., de 82 anos. Ele veio a falecer no dia 19 de maio em sua residência. O mesmo possuía registro de comorbidade. Já as seis vítimas que estão fora da faixa etária de idosos são de pessoas de 17 a 57 anos.

Entre os óbitos, há o registro da adolescente M.S.O., de 17 anos, veio a falecer em sua residência no dia 20 de maio. Residente de Rio Branco possuía registro de comorbidade. R.N.S.F.F., de 48 anos. Residente de Rio Branco veio a falecer em sua residência no dia 23 de maio. Não possuía registro de comorbidade no atestado de óbito.

H.A.R., de 34 anos. Ele deu entrada no dia 19 de maio no Pronto-Socorro e veio a óbito no dia 31 de maio. Residente de Rio Branco, possuía registro de comorbidades em seu atestado de óbito. Mais uma pessoa a morrer vítima da Covid-19 com menos de 50 anos é J.T.S., de 46 anos. Veio a óbito no dia 23 de maio em sua residência em Rio Branco, sem registro de comorbidades em seu atestado de óbito.

J.R.F.T., de 57 anos. Ele faleceu no dia 24 em sua residência em Rio Branco. O mesmo não possuía registro de comorbidades. Quem também faleceu de Covid-19 A.O.L., de 35 anos. Morador de Rio Branco, veio a óbito no dia 23 de maio em sua residência. Ele não possui registro de comorbidade em seu atestado de óbito.

Um outro dado que chama a atenção no boletim é que dos 13 novos óbitos confirmados, 8 foram de pessoas que faleceram em suas residências e que o resultado dos exames confirmou a Covid-19 como causa.