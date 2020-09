Criminosos em motocicleta executam mulher com tiro na cabeça na Cidade Nova

Uma mulher identificada como Luciana foi executada com um tiro na cabeça em via pública na tarde deste sábado, 19. O crime aconteceu na rua Uirapuru, no Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Bruna é moradora do bairro e estava pedalando em sua bicicleta quando, inesperadamente, dois homens não identificados, se aproximaram em uma motocicleta e o da garupa, em posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu a cabeça da vítima.



Após a ação, os criminosos fugiram do local. O caso já está sendo investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram Bruna já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida, os policiais colheram as características dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação. A Polícia não soube informar a motivação do crime.

Fonte/Ac24horas