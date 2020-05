Cruzeiro do Sul receberá quase R$ 15 milhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19

O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O projeto foi aprovado pelo Senado no último sábado (2) e segue para análise da Câmara dos Deputados.

Segundo o texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.

Cruzeiro do Sul deverá receber o valor de R$ 14.722.145,44 milhões. Em todo Vale do Juruá o montante chegará a mais de R$ 26 milhões, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.

No Acre, o investimento será de quase R$ 940 milhões, sendo que o governo do estado receberá R$ 143 milhões para investir na saúde e outros R$ 198 milhões para livre aplicação.

Outra iniciativa do governo federal é a suspensão das dívidas das prefeituras e estados. Ao todo, as prefeituras e o estado devem R$ 460 milhões para a União. Esse valor não será cobrado até o final do ano.