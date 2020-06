O número de casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul segue aumentando, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Acre, nesta quinta-feira (04), a cidade já registra 1.376 casos confirmados.

A quantidade de óbitos também aumentou, mais duas mortes foram registradas, o número saltou de 13 para 15.

Confira o boletim: