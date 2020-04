Cruzeiro do Sul registra o segundo caso de feminicídio do ano

Fonte/ Juruá em Tempo

Maria de Fátima Lima Alves, de apenas 21 anos, foi a segunda vítima de feminicídio em Cruzeiro do Sul, neste ano. Em 2019, a cidade registrou três casos. O assassinato foi cometido pela vizinha.

O crime aconteceu na última sexta-feira (24). A vítima estava caminhando com a cunhada na Variante; ao se aproximar de casa, a vítima foi surpreendida com um golpe de faca desferida pela vizinha.

“Os casos de feminicídio têm aumentado tanto no Brasil quanto no nosso estado. Mesmo a autora sendo uma mulher, esse caso também se enquadra em feminicídio. As primeiras investigações apontam que houve uma questão passional envolvida”, destacou o delegado Alexnaldo Batista. A autora do feminicídio foi presa na mesma noite. A Polícia Civil segue investigando o caso.