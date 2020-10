Cumprindo promessa na segurança pública, Gladson Cameli nomeia mais 200 policiais civis

O Governo do Estado do Acre garantiu mais um grande reforço para a Segurança Pública nesta quinta-feira, 29. Por meio do decreto n° 7.166, publicado no Diário Oficial do Estado, foram nomeados 200 novos profissionais para a Polícia Civil. São 27 delegados de polícia, 131 agentes, 22 escrivães e 20 auxiliares de necropsia.

A nomeação dos futuros servidores sela o cumprimento de mais uma promessa feita pelo governador Gladson Cameli à população. Mesmo com dívidas herdadas da antiga administração e da crise financeira enfrentada pelo Estado, o chefe do Executivo demonstra que é possível fazer uma gestão séria e arrojada em meio a tantas adversidades econômicas.

Nomeação dos futuros servidores sela o cumprimento de mais uma promessa feita pelo governador Gladson Cameli Foto: Diego Gurgel/Secom.

Para Cameli, a nomeação dos novos policiais civis é mais uma resposta do governo do Estado ao enfrentamento à criminalidade. Com a chegada dos policiais, a instituição terá mais capacidade técnica para investigar e elucidar crimes nos 22 municípios acreanos. Além de promover a valorização do funcionalismo público estadual e o fortalecimento da Polícia Civil.

“Estamos honrando mais um compromisso firmado com o povo durante o período eleitoral. Eles [o povo] acreditaram e estamos comprovando que, quando há vontade e determinação, tudo é possível. Hoje está sendo um dia de muita felicidade para o nosso governo e eu tenho certeza que a população vai poder contar com os policiais civis mais preparados do país para combater a violência”, afirmou Cameli.

A expectativa do governo do Estado é que os novos policiais sejam empossados até o fim deste ano. Realizado em 2017, o concurso público ofertou 262 vagas, mas somente na atual gestão, o certame teve encaminhamento. Todos os aprovados passaram pela Academia de Polícia de Civil (Acadepol) ainda em 2019. Como não foi possível dar posse a todos de uma só vez, 62 servidores foram admitidos em junho deste ano.

Em menos de dois anos, a Polícia Civil já recebeu inúmeros investimentos da gestão atual. Destaque para a chegada de novas viaturas policiais, fardamento, armamento, munições e até um novo helicóptero para auxiliar no trabalho desempenhado pela instituição.

Fonte: Agência de Notícias