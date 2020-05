DCORE descobre laboratório para plantio e cultivo de maconha

Uma investigação de policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil descobriu um laboratório para plantio, cultivo e preparo de maconha. O alvo da ação policial foi uma residência, localizada no residencial Santa Cruz, no Bairro Apolônio Sales. Em dos quartos do imóvel foi instalada uma estufa completa, que tinha até medidor de temperatura.

No interior da casa foram apreendidos quase 45 pés de maconha e cerca de 300 mudas em copos descartáveis.

Os investigadores apreenderam ainda cocaína, munição, ventiladores e balanca de precisão

Um casal, um homem de 32 anos e uma mulher de 20, foi preso em flagrante.

Vídeo: Reprodução

Reportagem: Ecimáiro Carvalho / Ubiratam Moreira