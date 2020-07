De 9hrs as 10hrs da manhã, taxis compartilhados vão transportar passageiros de graça na capital

Nesta quarta-feira 110 taxis que atuam no serviço compartilhado vão transportar passageiros de graça de 9 as 10 da manhã como forma de agradecimento a população que utiliza a modalidade como meio de transporte.

Nesta quarta feira completa um ano que os taxistas da capital estão atuando no transporte compartilhado, como forma de agradecimento a população, que aderiu a modalidade, a categoria decidiu transportar os usuários de graça de 9 as 10 da manhã dos pontos em que atuam na cidade nos sentidos bairro centro – centro bairro.

O serviço atende mais de 30% das regionais de Rio Branco fazem parte das rotas vila acre, cidade do povo, são Francisco, Tancredo neves, baixada da sobral, calafate, tucumã – UFAC, são comunidades populosas que o serviço de transporte público não atende as necessidades das famílias.

Apesar de rio branco possuir uma frota de 600 taxis apenas 110 profissionais aceitaram trabalhar de maneira compartilhada, porém, o passageiro para ter o direito de usufruir do serviço sem pagar, tem que está cadastrado nos grupos de WhatsApp dos carros que circulam na regional onde mora existe critério.

Moradora do cidade do povo e mãe de um bebê de colo, a Anita Paulo, afirma que o taxi compartilhado é uma mão na roda para quem reside nos bairros distantes do centro da capital.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.