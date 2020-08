De novo mais de 300 casos, confira o boletim da Sesacre desta quarta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registra 323 novos casos de contaminação por novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 5. Assim, o número de infectados pela Covid-19 saltou de 20.710 para 21.033, nas últimas 24 horas.

Até o momento, o estado registra 50.303 notificações, das quais 28.913 foram descartadas. Outras 357 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 14.704, enquanto 137 seguem hospitalizados.

Mais 2 mortes foram registradas, de 1 pessoa do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idade entre 58 e 85 anos, sendo 1 de Rio Branco e 1 de Feijó, fazendo com que o total de óbitos suba de 545 para 547 em todo o estado.

Óbito do sexo feminino:

L. F. B., de 85 anos. Moradora de Feijó, veio a óbito no dia 11 de julho, sendo a unidade notificadora o Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul.

Óbito do sexo masculino:

F. A .A. M., de 58 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 29 de julho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into-AC) e veio a óbito nesta terça-feira, 4 de agosto.

Rio Branco, AC, 5 de agosto de 2020

