Defensoria faz atendimento remoto para clientela carente

Por conta da pandemia da covid – 19 a direção da defensoria pública disponibilizou várias ferramentas para o atendimento remoto, a população pode solicitar os serviços pelo chat, e–mail, WhatsApp e ligação telefônica.

Denominada de guardiã dos direitos da população, a defensoria pública completou 19 anos marcados por lutas, histórias, desafios e trabalhos em benefício das pessoas excluídas dos serviços jurisdicionais, mais de 70% dos processos que tramitam nas áreas cível e criminal do poder judiciário, tem a instituição como detentora das ações.

Atualmente o órgão conta com 44 defensores na ativa que ajudam no fortalecimento e, conseguintemente, na democratização do acesso à justiça, devido a pandemia, os defensores adotaram o trabalho remoto e disponibilizaram ferramentas virtuais para aprimorar e otimizar os serviços, o cidadão pode acessar por meio do chat, e-mail, WhatsApp e ligação telefônica é só procurar no endereço eletrônico.

De acordo com a sub defensora geral, Simone Santiago, hoje o grande desafio da gestão é suprir essa carência de profissionais que tem sido um impecílio para a instituição chegar em 100% do estado hoje nem todas as comarcas contam com defensores.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.