Delegado Geral de Policia Civil é exonerado após esquema de “rachadinha”

O Delegado José Henrique Maciel foi exonerado do cargo de Delegado Geral da Polícia Civil do Estado. A publicação foi feita na edição desta sexta-feira, 24, no diário oficial. O delegado Josemar Portes, que foi secretário adjunto de polícia civil na gestação passada é o novo diretor geral. Atualmente Josemar Portes era coordenador da 1ª Regional da Polícia Civil. Também na gestão passada Josemar Portes foi corregedor geral de polícia.

O então delegado geral José Henrique foi exonerado, após ser alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual, pelo esquema de rachadinha. Ele cobrava, segundo as informações, a metade do salário de alguns servidores nomeados. Josemar Portes será o terceiro diretor de policial na atual gestão. O Delegado Rêmullo Diniz também passou pelo

cargo.

Reportagem: Ecimáiro Carvalho