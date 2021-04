Demora em instalação de tomógrafo em Brasiléia prejudica quem precisa fazer o exame

O sentimento entre os pacientes do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, que precisam fazer uma tomografia é de indignação. O motivo é que o aparelho já chegou há algum tempo, está pronto para ser instalado, mas não se explica à população o motivo de um aparelho tão importante, de um alto custo, não estar ainda funcionando.

Quem precisa fazer uma tomografia na região tem duas alternativas, que é vir até Rio Branco fazer o exame ou desembolsar R$ 900 que é o preço cobrado pelas clínicas em Cobija, na Bolívia.

“Para furar um buraco em uma parede precisa da autorização da Sesacre que nunca chega. O que a gente quer é que o governador Gladson tenha conhecimento dessa situação e puxe a orelha desse povo. Pessoas enfermas têm que sair daqui e ir para Rio Branco fazer um exame. Nesse tempo de Covid-19 a gente sabe da importância desse aparelho, isso é um absurdo com a gente. Tem o equipamento que é mais difícil, tem as pessoas qualificadas para operar e ninguém monta isso”, conta um paciente que teve que vir mais uma vez à Rio Branco fazer o exame e que prefere não se identificar.

O ac24horas entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). De acordo com Muana Araújo, diretora administrativa da pasta, o serviço é feito pelo fabricante do aparelho e disse que nos próximos dias, sem precisar quando, o equipamento deve ser instalado.

“O espaço lá não está pronto, está sendo organizada essa questão. Já foi feito o projeto e nos próximos dias já inicia a adaptação. Vale ressaltar que o serviço de instalação é feito pelo fabricante e virá o engenheiro para instalar o de Brasileia e Cruzeiro do Sul”, afirma.

