DEPASA diz que abastecimento de água deve começar a normalizar a partir desta quarta-feira

Diretor de operações do DEPASA afirma que abastecimento de água em rio branco deve começar a normalizar entre quarta e quinta-feira, quando uma bomba que foi recuperada deve voltar a operar na sua plenitude.

há 30 dias o sistema de abastecimento da capital está comprometido em decorrência de um buraco que abriu na parede da lagoa de decantação que armazena água in natura e pela quebra de um motor da bomba KSB que envia água para estação de tratamento dois, quando as duas bombas estão funcionando são captados mais de 2 mil litros por segundo para não deixar a população desabastecida foi feito um serviço paliativo e a captação caiu para 815 litros por segundo por isso, a cidade vive um caos com várias regionais desassistidas.

Embora a intenção do DEPASA seja normalizar o abastecimento de água em Rio Branco, o mais breve possível, em algumas comunidades os moradores terão que esperar 48 horas para voltar a usufruir do serviço, esse é o tempo que leva para o bombeamento atingir 100% dos domicílios, muito tem se questionado se o nível baixo do rio acre é impecílio para a captação, o DEPASA diz que não.

há duas semanas Luiz Anute convidou o governador, Gladson Cameli, para visitar o par que de captação do DEPASA, assim, ele teria uma visão mais ampla da precariedade do maquinário que está em operação no sistema, o governador ficou tão impactado com o sucateamento que mandou a comissão de licitação do órgão preparar um edital para comprar bombas novas só que adquirir esses equipamentos leva tempo, a bomba que foi enviada para a retífica deu problema de cabeamento.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.