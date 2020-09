Depasa promete normalizar distribuição de água em Rio Branco nesse final de semana

A bomba de captação do Depasa que estava na oficina não ficou pronta no prazo previsto e agora o governo vai precisar mais um tempo para normalizar a distribuição de água nas regiões afetadas pelo racionamento em Rio Branco.

Os técnicos do Depasa esperavam iniciar a instalação do equipamento nesta quarta-feira para garantir o funcionamento total da estação de capitação de água já no dia seguinte.

Mas, como os mecânicos da oficina não concluíram o reparo no tempo previsto, o departamento se viu obrigado a dar mais dois dias de prazo para a oficina.

A previsão, agora, é que antes do final de semana o equipamento esteja pronto e reinstalado.

Segundo o diretor de operaçâo do DEPASA, Luiz Anute, a intenção é normalizar a distribuição antes do próximo final de semana.

“Acredito que a partir de sexta-feira à tarde a gente já esteja operando em capacidade máxima para normalizar essa situação”, garantiu.

Sem a bomba de captação a principal estação de tratamento que abastece Rio Branco fica com apenas 80% de sua capacidade operacional, caindo de mil litros por segundo para apenas 800 litros de água por segundo enviados para as torneiras dos domicílios.

Cerca de dezessete bairros da capital acreana estão passando por racionamento de água devido à pane na bomba de captação da ETA 2.

A região mais afetada com o problema é a avenida Antônio da Rocha Viana, a partir do residencial Vilage, passando pela Vila Ivonete, Conquista e até o bairro Tancredo Neves, já na saída da estrada para o município de Porto Acre.