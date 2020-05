Depois de denuncia no café com notícias prefeitura manda limpar canal vale do açaí

No programa de ontem, mostramos a mortandade de peixes na lagoa vale do açaí, no bairro Eldorado, nesta segunda-feira, a prefeita Socorro Neri determinou a limpeza do local. Depois que a reportagem sobre a mortandade de peixes na lagoa do vale do açaí foi ao ar no programa café com notícias, o cenário mudou completamente.

São homens e equipamentos da secretaria municipal de zeladoria da cidade trabalhando na limpeza. O piloto da retroescavadeira usa toda sua experiência, para retirar o capim de dentro da lagoa e colocá-lo na carroceria do caminhão, qualquer descuido, homem e maquina podem parar dentro da lagoa.

Só depois que todo o capim for retirado é que os garis vão fazer a retirada das algas verdes, que junto com o esgoto in natura, implicam no consumo do oxigênio presente no meio, esse processo tem sua velocidade acelerada com o aumento da temperatura, podendo matar todos os peixes existentes.

O secretário municipal de zeladoria da cidade Kellyton Carvalho, acompanhou os trabalhos, durante amanhã desta segunda-feira. Ele disse, que além da limpeza do canal, o Depasa e a secretaria municipal de meio ambiente precisam fazer intervenções, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram ao longo do canal.

Reportagem/Demóstenes Nascimento