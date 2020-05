Depois de deputados, hacker também clona conta de Gladson no Telegram

Após sete deputados estaduais afirmarem que tiveram seus números de telefone clonados esta semana, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), confirmou nesta sexta-feira, 7, que teve seu contato com DDD de Brasília também clonado. O jornalista Altino Machado, que faz parte da equipe de governo, foi quem divulgou a informação.

“Como logo percebi que era um golpe usando um fone de Brasília do governador, tratei o golpista como “governador”, entre aspas”, escreveu Machado. Cameli diz em nota que seu número de celular (61) 99346- 5480 foi clonado.

“Solicito que, por favor, se alguém entrar em contato utilizando meu perfil e este número, abordando qualquer assunto, inclusive empréstimos de dinheiro, não atendam. Quanto a este crime, todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas”, garante o governador. O golpe foi constatado por meio da conta do governador no aplicativo Telegram.

Os sete deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que procuraram a delegacia para denunciar a clonagem foram: Jenilson Leite (PSB), Roberto Duarte (MDB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Vagner Felipe (PL), o presidente da Aleac, Nicolau Júnior (PP), Luiz Gonzaga (PSDB) e Maria Antônia (PROS).

Conforme relatado pelo ac24horas no decorrer desta semana, os parlamentares teriam descoberto o golpe após pessoas próximas terem entrado em contato afirmando que por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, os perfis do parlamentares pediam dinheiro emprestado.

O primeiro a ter o contato hackeado foi o deputado Jenilson. A polícia civil foi acionada e iniciou investigações. Uma reclamação oficial deverá ser encaminhada a Mesa Diretora para que tome todas as providências cabíveis até mesmo junto a Polícia Federal.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, enfatizou que os investigadores estão cientes desse tipo de golpe e que a tática tem se tornado um crime comum, que pode atingir qualquer cidadão. Ele ressaltou, sem citar nomes, que até membros do primeiro escalão do Governo já tiveram seus números hackeados.

“Nós já estamos com investigações avançadas e esse tipo de situação tem sido feito por uma quadrilha que tem suas ações orquestradas fora do Estado. Já acionamos o judiciário para quebra de sigilo telefônico e bancário dos criminosos”, revelou Maciel.

COMO SE COMUNICAR COM GLADSON

Assessores próximos do governador informaram que o telefone com prefixo de Brasília [61] com final 2580 foi desativado e que as conversas via telefone estão sendo feitas por telefone fixo e um segundo número que o governador usa [que não é de conhecimento público], continua ativado devido a necessidade de comunicação com autoridades de Brasília. Segundo a Casa Militar de Gladson, este celular secreto está sob vigilância constante do Serviço de Inteligência do Estado.