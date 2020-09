Depois de recuperada, mas sem sinalização, estrada de Porto Acre continua perigosa

A Rodovia AC-10, que liga Rio Branco ao município de Porto Acre foi recuperada, mas a falta de sinalização aliada à alta velocidade é motivo de preocupação, para quem trafega na estrada. Vários acidentes já aconteceram.

Até o início deste ano, trafegar na Rodovia AC-10 que liga Rio Branco ao município de Porto Acre, não era tarefa fácil. O motorista precisava de muita pericia, para desvia dos enormes buracos e evitar acidentes. Condutores de veículos e a comunidade fizeram vários protestos exigindo melhorias da estrada, a polícia militar teve que intervir por várias vezes, para liberar a via. O serviço de recuperação da AC-10 veio este ano, através de uma parceria firmada entre o governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco, chamada de operação força máxima, para recuperação e manutenção de rodovias. A AC-10 é uma rodovia estreita, por isso é considerada perigosa, muitos acidentes com vítimas fatais e outros não, são registrados todos os anos. Quem trafega nessa estrada precisa de cuidado redobrado, para não cair nas armadilhas ao longo do trecho.

Sem sinalização, principalmente para quem trafega à noite perde a noção da distância entre um carro e outro e o acostamento. Existem depressões ao longo da estrada, para quem não conhece é um risco sofrer acidente. O motorista Carlos Antônio conhece muito bem a estrada de Porto Acre, faz elogios pela recuperação, mas também alerta aos condutores.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento