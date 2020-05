Depois de Revitalizado Galpão Do Produtor Volta a Receber Clientes

A prefeitura de Rio Branco revitalizou e entregou aos produtores rurais, o galpão do produtor do mercado Elias Mansour. Foram sete dias fechado, para reforma geral, produtores e produtoras aprovaram a revitalização do espaço.

Giliane Gadelha trabalha a vinte e dois anos de segunda a quarta-feira, vendendo frutas e verduras, no galpão do produtor anexo ao mercado Elias Mansor. A produtora rural aprovou a revitalização do espaço.

Dona Cícera Alves trabalha a mais de vinte anos vendendo mandioca, ela também aprovou a reforma do galpão. Com mais de dez anos sem passar por reforma, o galpão do produtor e feirante passou por uma revitalização geral. Hoje 186 produtores trabalham no local em forma de rodízio, cada produtor tem direito á dois dias e meio por semana, para comercializar seus produtos. Em um ano totalmente comprometido pela pandemia do novo coronavirus e com dificuldades para comercializar seus produtos, além da necessidade de evitar o contato social, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural tem um novo significado.

Mais do que nunca, a sociedade vê a importância do trabalhador e da trabalhadora rural, que foi comemorado neste 25 de maio. Segundo o secretário municipal de agricultura familiar, Paulo Sérgio Braña Muniz, o atendimento ao público no galpão do produtor, voltou mais humanizado, para o bem de todos.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.