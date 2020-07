Deputado Critica 176 Nomeações Na Saúde, O Líder do Governo Rebate Acusações.

O deputado de Oposição, Edvaldo Magalhães fez duras críticas ao governo do estado, por ter nomeado 176 pessoas na área da saúde nesse período de pandemia, O líder do governo Gerlen Diniz defendeu as nomeações e disse que todas são prioridades.

Durante a sessão a sessão ordinária desta terça-feira, O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a comentar sobre a questão do enfrentamento ao novo coronavírus no Estado do Acre. Segundo o deputado, o Governo do Estado, extrapolou os limites de gastos com pessoal e não poderia fazer nenhuma nova contratação.

O líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz do PP, criticou Edvaldo Magalhães, que questionou nomeações na área da saúde. Gerlen destacou o esforço do governo do estado em promover a saúde com hospital e equipamentos, que resultou na maior queda do país em número de mortes por Covid-19.

O primeiro secretário da casa deputado Luiz Gonzaga do PSDB lembrou da parceria firmada entre o governo do estado e a prefeitura de Porto Walter, no tocante ao licenciamento ambiental da futura estrada que interliga Porto Walter com os demais municípios do Vale do Juruá.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento