Deputado Luiz Gonzaga atropela mulheres em motocicleta na BR-364 e uma morre

Um acidente na BR-364 vitimou uma condutora de uma motocicleta na BR-364, na manhã desta segunda-feira, 17, em Cruzeiro do Sul. De acordo com informações da Polícia Militar, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) conduzia a sua caminhonete Hilux acompanhado de sua esposa quando teria atropelado duas mulheres que estavam na moto. A garupa ficou feria e foi encaminhada ao Hospital do Juruá.

De acordo com o comandante do pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro, tenente Belo, a motocicleta fez uma operação de retorno na estrada e acabou parando em frente a caminhonete. As autoridades, o deputado afirmou ter buzinado duas vezes, contudo, devido a velocidade, não teve tempo suficiente para frear o veículo.

Na tentativa de não colidir, Gonzaga teria jogado o carro contramão da pista, mas acabou acertando ainda a parte frontal da motocicleta. O impacto foi tão forte que a condutora da moto foi arremessada cerca de 20 metros e morreu no local.

Segundo um assessor do deputado, apesar de o parlamentar não ter se ferido, teve um pico de pressão alta e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Quando foi liberado do hospital, o parlamentar foi à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde prestou depoimento sobre o acidente e em seguida foi para casa. “Ele está muito abalado. Tentou evitar o acidente, mas não conseguiu”, conta o assessor.