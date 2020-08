DERACRE nega que hotel dos ribeirinhos esteja abandonado.

Flutuante que serve de hotel para os ribeirinhos está encalhado as margens do rio acre e corre o risco naufragar, chefe de hidrovia do DERACRE afirma que o barco não está abandonado está encostado para reformar.

O que hoje funciona como um hotel de passagem para os ribeirinhos, foi no passado uma embarcação do corpo de bombeiros que auxiliava os militares nas missões aquáticas, porém, em 2.000, o equipamento foi cedido ao DERACRE que transformou o espaço em acomodação para os colonos, sem manutenção há algum tempo, o flutuante corre o risco de naufragar.

servidor aposentado da secretaria estadual de obras, zé do branco, foi o grande guardião do flutuante desde o início, morador e comerciante do bairro da base, ele conta que no ano passado chegou a tirar dinheiro do bolso para consertar as instalação do barco hotel nos cedeu inclusive, várias fotografias com o espaço lotado de pessoas e com várias canoas de pequeno porte ancoradas no entorno abarrotadas de produção agrícola, vê com tristeza a destruição da unidade criada para servir de apoio ao homem do campo.

os ladrões fizeram a festa na embarcação levaram um freezer, desancoraram o rebocador e roubaram várias peças do motor, a voadeira que fica ao lado também foi depenada e toda fiação da energia elétrica foi furtada, procuramos o chefe de hidrovias do DERACRE para saber qual a destinação do flutuante, de acordo com Sócrates Guimarães, a embarcação não está abandonada, está encostada para ser reformada um procedimento que só pode ser feito no período de seca do rio acre até o dia 20 de setembro serviço será concluído.

O chefe de hidrovias ressalta que tem um vigia no local, mas que por conta da onda de violência só trabalha durante o dia.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.