Desde o dia 23 o DETRAN iniciou o atendimento presencial para a entrega de CNH.

Além do DETRAN, as CNHs estão sendo entregues na oca, despachantes e auto escolas. as carteiras entregues são as que foram solicitadas e emitidas na sede do DETRAN e oca, antes da declaração da pandemia do novo coronavirus pela organização mundial de saúde, assim como a segunda via do documento solicitada por meio do site da autarquia, esse atendimento já está em andamento.

O atendimento ao público, com agendamento prévio será realizado as quartas e sextas feiras, das sete uma hora da tarde, no DETRAN veículos, na avenida nações unidas, localizado no bairro estação experimental, ao lado da EMATER acre. segundo o diretor presidente do DETRAN, Luiz Fernando Duarte, a entrega será feita com todos os cuidados necessários sem colocar em risco os usuários e os servidores, por isso, algumas regras foram impostas pela direção do órgão.

Porém, é importante enfatizar, que para ter acesso ao prédio o usuário é obrigado a está usando máscara e apresentar a o comprovante prévio, somente a pessoa que solicitou o serviço terá acesso ao interior da edificação, no DETRAN existem cerca de 600 carteiras de habilitação para serem entregues, para Luiz Fernando após essa pandemia nada será como antes.

Reportagem/ Ronaldo guerra.