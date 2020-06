Deslizamento de Terra No Sistema de Captação do Depasa Mobiliza Vários Setores do Governo.

O governo do estado do Acre está realizando uma verdadeira operação de guerra, para superar os impactos do deslizamento de terra, que afetou o sistema de captação de água da ETA da terceira ponte.

Toda essa área que está localizada, o sistema de captação de água do DEPASA, está em movimento constante, há vários anos. A lagoa que é para conter a areia do Rio Acre perdeu todo o volume de água neste domingo, quando mais uma vez, o solo cedeu, causando enormes rachaduras. Esse movimento já vinha sendo observado pela equipe técnica do DEPASA, mas só a parte visível, só que desta vez, o deslizamento de terra aconteceu num local invisível pegando todos os técnicos de surpresa. Foi nesse local que aconteceu a infiltração e toda água da lagoa de decantação foi perdida, prejudicando o abastecimento da cidade que há tempos vem apresentando falhas.

O problema maior está na estação de energia que apresenta várias rachaduras. Estudos estão sendo feitos no sistema elétrico, que pode ser o mais prejudicado com o avanço do deslizamento que fica nas proximidades da casa de força, unidade que leva energia elétrica para as bombas de captação na ETA. A direção do DEPASA está encontrando alternativa provisória, para o sistema continuar funcionando.

Reportagem/Demóstenes Nascimento