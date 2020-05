Detento que fugiu do presídio de Senador Guiomard é recapturado na entrada do município

Recapturado: Nelinho Ferreira Lima

O Instituto de Administração Penitenciária registrou na manhã desta quinta-feira, 14, a recaptura de um dos dois presos que fugiram na noite da última terça-feira, 12, da Unidade Penitenciária do Quinari, no município de Senador Guiomard.

Nelinho Ferreira Lima foi recapturado nas proximidades da entrada do município de Senador Guiomard, durante o momento em que um policial penal se deslocava para o plantão de serviço. Ao avistar o foragido, o policial parou o veículo e deu voz de prisão.

De acordo com o diretor da unidade, Eliton Cavalcante, o detento tentou resistir, porém, sem sucesso. Após a prisão, o detento foi conduzido até a Unidade Penitenciária do Quinari, onde aguarda para ser conduzido à Delegacia de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.

O segundo foragido, Jhon Kenedy Souza Barbosa, continua sendo procurado pela polícia.



Fonte: Ascom/Iapen