DETRAN Divulga Número de Whatsapp Para Tirar Dúvidas.

O DETRAN-AC passa utilizar uma nova ferramenta, a partir desta quarta-feira, para que a população possa tirar dúvidas. A ferramenta não vai disponibilizar outro tipo de serviço, a não ser tirar dúvidas.

Para ter acesso às dependências do Detran, o interessado deve estar usando máscara de proteção, além de comparecer na data e locais previamente agendados, munido do documento de identificação e comprovante de agendamento impresso. Dezenas de pessoas procuram os serviços do órgão todos os dias. No portão, cartazes com os dizeres: atendimento exclusivo, para agendamentos feitos pelo site. Os documentos disponibilizados pelo Detran são segunda via de CRV e transferências em gerais.

Os demais serviços estão suspensos por tempo indeterminado. A partir desta quarta-feira, o Detran está disponibilizando mais um serviço de atendimento através do Whatsapp 3226-4412, unicamente para tirar dúvidas.

Muitas pessoas continuam indo ao Detran em busca de documento do veículo em papel moeda, mas esse serviço, não está disponível.

Reportagem/Demóstenes Nascimento