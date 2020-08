DETRAN diz que em relação ao mesmo período de 2019 houve redução de 25% no número de acidentes com vítimas fatais

Diretor do DETRAN afirma que apesar dos últimos acidentes de trânsito, com vítimas fatais, a redução é de 25% se comparado com o mesmo período do ano passado, Luiz Fernando Duarte diz que a ingestão de bebida alcoólica ao volante e o desrespeito à legislação, são os principais fatores de fomento a essa violência.

Nas últimas semanas o trânsito tem movimentado a área policial, foram vários acidentes com vítimas fatais que deixaram a sociedade acreana estarrecida, mesmo assim, as estatísticas do batalhão de trânsito da polícia militar, afirma que em relação ao mesmo período de 2019, houve uma redução de 25% cometer infração ao volante é um hábito cultural entre os motoristas brasileiros, afirma Luiz Fernando Duarte, diretor geral do DETRAN.

Essa redução é atribuída pelo DETRAN a pandemia do novo coronavirus, ao isolamento social e ao rodizio de veículos o dia em que mais são registrados acidentes, colisões e atropelamentos é terça feira e geralmente entre 4 e 5 da tarde.

aliás, esse acidente pelo grau de irresponsabilidade dos dois condutores que faziam um racha e que houve um clamor social, levou a justiça a decretar a prisão dos envolvidos nessa brincadeira perigosa, nessa estatística também constam as Avenidas com as maiores incidências de acidentes, são elas avenidas chico mendes, Ceará, Getúlio Vargas e nações unidas, Antônio da rocha Viana está fora o DETRAN está aproveitando o mês de agosto data em que se comemora a semana nacional do trânsito para implementar por meio das redes sociais as ações preventivas do órgão.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.