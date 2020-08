Detran fará live nesta quarta para esclarecer dúvidas sobre serviços durante a pandemia

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre ( Detran/AC) vai esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecem durante a pandemia da Covid-19 durante uma live que vai ocorrer nessa quarta-feira, 19, a partir das 10h da manhã, no Facebook do Detran/AC. Grande parte dos atendimentos presenciais foi substituída pela oferta de serviços em forma online nesse momento.

O servidor do Detran/AC e também jornalista Eduardo Gomes será o moderador da live, que contará com a presença do diretor de Operações do órgão, José Tanaca. Durante a transmissão, os usuários poderão esclarecer dúvidas que surgem com frequência e interagir com os participantes.

“Em 2020, o Detran do Acre iniciou um serviço de tira-dúvidas pelo WhatsApp e percebemos que as mesmas perguntas se repetem constantemente, por isso, a realização da live, para esclarecer esses questionamentos”, diz Tanaca.

Algumas das dúvidas mais comuns são: “Eu paguei o documento do meu carro, preciso do documento do meu veículo, como eu faço?”, “Quando haverá leilão?”, “Quando se iniciarão as provas práticas?”.

Fonte: Agência de Notícias do Acre