Detran Permite Que Condutor Pode Dirigir Com CNH Vencida A Partir de 19/02/2020.

Por determinação do Contran, todas as CNH vencidas a partir do dia 19 de fevereiro estão suspensas por tempo indeterminado. Isso garante que o condutor não seja importunado pela fiscalização de trânsito.

A deliberação 185 do Conselho Nacional de Trnânsito, CONTRAN diz que todas as CNHs vencidas a partir do dia 19 de fevereiro de 2020 estão suspensas por tempo indeterminado. A mesma situação serve para documentação de veículos automotores. O Detran baixou portaria suspendendo esses serviços. Segundo o diretor do Detran, Luiz Fernando, houve essa determinação em razão da impossibilidade de renovação da habilitação, pelo simples fato de não ter médicos credenciados pelo órgão trabalhando, nem mesmo como inserir digital, ou seja, são procedimentos que exigem contato físico.

O fechamento do Parqueamento, que é o nome do setor onde ficam os carros e motos apreendidos fechou no dia 19 de março e reabriu no último dia 28 de abril, quando a autarquia resolveu voltar com alguns serviços, mesmo que atendendo apenas duas vezes por semana. Luiz Fernando, disse que está buscando informações judiciais, para poder ter embasamento legal, se vai ou não cobrar diárias dos proprietários, no período que o setor ficou sem atendimento.