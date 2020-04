DETRAN volta a fazer atendimento presencial está semana depois de mais de 30 dias fechado

Reportagem/ Ronaldo guerra

A direção DETRAN-AC, elaborou um cronograma para atender até 45 pessoas por dia, depois de mais de 30 dias fechado para atendimento presencial, o departamento estadual de trânsito volta a abrir suas portas nesta terça, para prestar especificamente dois serviços: transferência de veículos e 2ª via do DUT. Porém, antes, a direção do DETRAN orienta o proprietário do veículo que o atendimento está condicionado ao agendamento pelo site do órgão para executar qualquer um dos serviços o carro ou a motocicleta precisa passar por vistoria.

Luiz Fernando Duarte ressalta que o atendimento vai ocorrer duas vezes na semana, as terças e quintas feiras, de 7 as 13 horas. O DETRAN elaborou um cronograma para atender até 45 pessoas por dia, para cada serviço solicitado será necessário realizar um novo agendamento, os serviços serão oferecidos nas unidades do DETRAN da estação experimental e no bairro 7º BEC ao lado do lar vicentinos.

Genilson nunes foi até a sede do DETRAN em busca de renovar a CNH que está vencida deste o início do ano, mas na frente do órgão recebeu a informação que não tem atendimento de renovação de habilitação. Foi aconselhado pelo diretor do Luiz Fernando a não pilotar a motocicleta enquanto não renovar a carteira.