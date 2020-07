Devido ao isolamento social número de acidentes reduziu e acidentes com vítimas fatais a redução foi de 5%

O Isolamento social iniciou em março, um levantamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito mostra que houve uma redução significava no número de acidentes em todo o estado.

No Acre de janeiro a maio deste ano a redução foi de 21,86% nos acidentes de transito isso comparando com o mesmo período do ano passado, já os a acidentes com vítimas fatais a redução foi de 5%.

O diretor presidente do DETRAN – AC Luiz Fernando disse que a equipe já está trabalhando em campanhas educativas para aplicar na volta as aulas e na volta de alguns setores que continuam parados.

Reportagem/ Simone Oliveira