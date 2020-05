Devido pandemia, 55% das empresas de Cruzeiro do Sul demitiram funcionários

Devido a pandemia do Covid-19, os comércios tiveram que fechar as portas e mais de 55% das empresas de Cruzeiro do Sul (AC) precisaram demitir funcionários. O dado foi obtido em uma pesquisa realizada pela Associação Comercial do Juruá. Em todo Acre são mais de 2 mil foram demitidas nesse período, chegando a mais de 15 mil desempregados no último ano.

A pesquisa mostra ainda que mais de 50% das empresas não pretendem mais demitir, e 57% precisaram pegar financiamento bancário para manter seus negócios. De acordo com o presidente da Associaçaõ Comercial, Luiz Cunha, os mais afetados foram os pequenos empresários, com redução de vendas de mais de 94% em todo comércio.

“Vivemos um período em que mais da metade das empresas de Cruzeiro do Sul já precisaram desligar funcionários, ou suspender seus contratos, e a outra metade diz que o fará por necessidade nos próximos dias e semanas. Infelizmente lamentamos isso”, finalizou.