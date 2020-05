DHPP analise imagens de jovem sendo executado por criminosos na região da vila acre

A delegacia de homicídios da polícia civil está analisando as imagens de um vídeo. Onde aparece o jovem Maikon Barroso de Alencar sendo executado, o crime aconteceu na noite do último domingo no ramal bom futuro região da vila acre. No vídeo é possível ver de costa, com uma das mãos na cabeça, próximo a um muro, na sequência dois acusados atirou simultaneamente contra vítima, são vários disparos – efetuados a uma curta distância.

Um dos criminosos, faz uma alusão a facção que pertence e pelo menos mais oito tiros são efetuados com a vítima ao chão.de acordo com a investigação da polícia. O jovem assassinado é Maikon barroso de Alencar. Ele foi executado na noite do último domingo, após ser sequestrado, juntamente com a namorada, na região do ramal bom futuro. O delegado Ricardo Casas, disse que a DHPP, investigação a várias hipóteses, mas, a guerra de facções é que ganha mais força neste momento.