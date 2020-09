Dia 2 de outubro, ministro de infraestrutura visita obras da ponte do madeira

Governador Gladson Cameli disse que a ponte sobre o rio madeira é tão importante para os acreanos, quanto o canal do panamá para a economia mundial, o governador comentou sobre a matéria veiculada na tv 5 essa semana.

A matéria veiculada pela tv 5 esta semana sobre o andamento das obras da ponte do rio madeira, continua em debate entre as classes empresarial e política, após repercussão junto as associações dos atacadistas e supermercados, foi a vez do governador Gladson Cameli se pronunciar. Para o chefe do executivo, essa obra é tão importante para os acreanos, quanto o canal do panamá para a economia mundial.

Uma obra inaugurada em 1.914 essencial para o comércio exterior, que permite a comunicação entre os oceanos atlântico e pacífico e facilita as transações entre a Ásia, Europa e América.

A ponte é a realização de um sonho e liga de vez o acre por terra ao resto do país, além da madeira, do gado e do extrativismo, o estado começa a diversificar a plantação de grãos café, soja e milho, estão em expansão, são produtos que tem mercado garantido com impacto positivo na economia regional.

O governador garante que a ponte será inaugurada antes do mês de dezembro, essa certeza é em virtude da visita do ministro de infraestrutura, Tarcísio Freitas, agendada para o dia 02 de outubro a ponte do madeira segundo Gladson Cameli está na lista das obras inacabadas do governo federal, são três anos de atraso.

Reportagem/Ronaldo Guerra