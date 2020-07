Direção da Policlínica do Tucumã Amplia Atendimento Pediátrico.

O novo diretor da policlínica está ampliando o atendimento pediátrico, além de Rio Branco aos municípios vizinhos. Três profissionais estão à disposição, para atender a comunidade.

Funcionando como policlínica desde maio de 2016, a antiga UPA do Tucumã está trabalhando, para melhorar cada vez mais, o atendimento à população. São médicos de várias especialidades atendendo de segunda a sexta-feira, das 7:00 as 17:00 horas.

De acordo com o novo diretor da policlínica do Tucumã, João Paulo, o paciente pode agendar sua consulta através do telefone 3229-5982. A direção está disponibilizando atendimento especializado em pediatria. Por causa da pandemia do novo coronavirus, o atendimento foi reduzido em 50%, mesmo assim, a demanda não está atingindo o objetivo. Por isso, a direção está pedindo que as mães procurem a policlínica do tucumã, para consultar seus filhos.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento