Diretor comercial do DEPASA reconhece que falhas

As falhas no sistema estão impedindo consumidores de acessar 2ª via da conta de água pela internet, mas, a empresa que vai gerir o serviço começa a operar na segunda feira com 100% da sua capacidade. Por 16 anos o sistema do DEPASA foi operado por uma empresa de fora do estado como não havia mais possibilidade de aditivar o contrato, a direção do órgão foi orientada pela procuradoria geral acreana, a suspender o vínculo com a tal empresa sob pena da direção responder por improbidade administrativa, desde março que os consumidores estão tendo dificuldade em adquirir a 2ª via da conta de água exatamente por conta dessa pendência.

Em novembro do ano passado o DEPASA realizou uma nova licitação e teve como vencedora uma empresa regional desde então, os técnicos estão trabalhando na montagem do novo sistema fazendo a migração dos dados dos usuários, na próxima segunda feira o sistema volta a operar com 100% da sua capacidade. Os servidores do DEPASA, em especial os que trabalham na oca, estão passando por cursos de capacitação para atuarem com cadastros e senhas. DEPASA volta a expedir 2ª via de conta d´água a partir de segunda feira

Reportagem/ Ronaldo Guerra.