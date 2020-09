Diretor do DETRAN diz que emplacamento de carros novos não precisa agendar o serviço

Diretor geral do DETRAN afirma que as pessoas que queiram emplacar veículos novos têm duas opções: emplacar por meio das concessionárias ou comparecer ao DETRAN com a nota fiscal do veículo, esse serviço não precisa ser agendado todos os outros é preciso agendar.

No auge da pandemia todos os serviços presenciais do DETRAN foram suspensos, seguindo orientação das autoridades sanitárias // quando o cenário da covid – 19 melhorou a direção do DETRAN voltou a fazer atendimentos presenciais, mas com prévio agendamento, a exceção é emplacamento de veículos novos, esse serviço não precisa ser agendado, a pessoa que comprou um veículo novo tem duas opções: emplacar através da concessionária ou comparecer ao DETRAN com a nota fiscal do veículo adquirido.

Luiz Fernando Duarte ressalta que antes da pandemia o DETRAN atendia em média 400 pessoas por dia agora são 120/ reconhece que existe uma demanda reprimida, no entanto, isso só vai mudar quando a comitê acre sem covid mudar de faixa.

Reportagem/ Ronaldo guerra