Diretor do pronto socorro confirma que o 3º piso do HUERB foi disponibilizado para pacientes do covid 19

A UPA do 2º distrito está com sua capacidade estrangulada, alguns leitos do 4º piso também estão sendo utilizados. Com o acre próximo de atingir o pico dos casos de corona vírus, o governo vem utilizando os meios possíveis para abrir novos leitos de UTIs. Uma das alternativas foi esvaziar o 3º piso do HUERB e ceder para a empresa contratada pela SESACRE para usar como suporte no tratamento dos pacientes considerados graves, uma logística complicada, que foi executada em tempo record.

Outros leitos foram disponibilizados no 4º andar aumentando a capacidade de internação em mais vinte vagas, esses arranjos estão sendo feitos até que o governo inaugure os 11 leitos de UTIs do INTO com previsão de entrega ainda para essa semana, tudo vai depender da montagem dos equipamentos. A parte física do prédio e a instalação da tubulação estão prontas, estão faltando pequenos ajustes para a unidade entrar em operação.

Ninguém está imune ao Corona vírus, basta ver a quantidade de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos, que estão afastados do sistema de saúde por conta da doença. Até profissionais que não estão ligados diretamente ao atendimento dos pacientes do Corona vírus testaram positivo.

Reportagem/Ronaldo guerra