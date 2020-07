Diretor do TRE fala sobre as mudanças no processo eleitoral de 2020

Eleições 2020, prazo final para registros de candidatos vai até o dia 26 de setembro, com a aprovação da emenda constitucional que transferiu o pleito para novembro, também foi adiada a data limite para apresentação dos pedidos de candidaturas.

O congresso promulgou no dia 2 de julho a emenda constitucional 107/2020, que adiou o primeiro e segundo turnos das eleições municipais desse ano, respectivamente, para os dias 15 e 29 de novembro, em razão da pandemia provocada pelo coronavirus.

Com a prorrogação do pleito, também foram fixadas novas datas para outras fases do processo eleitoral, entre elas a de registros dos candidatos escolhidos nas convenções partidárias. O prazo final para apresentação dos pedidos de candidaturas na justiça eleitoral, passou inicialmente de 15 de agosto, para 26 de setembro, o diretor do tribunal regional eleitoral, Jonatas Carvalho, fala das mudanças do calendário desse ano.

Cerca de 140 milhões de brasileiros estão nesse momento habilitados a votar nas eleições de 2020, o tribunal superior eleitoral estima que 700 mil candidatos postulem assentos nas prefeituras e câmaras municipais. O T.R.E regional também já está com a lista pronta dos mesários que serão convocados para atuar no decorrer do pleito.

Os mesários que estão incluídos no grupo de risco serão dispensados, Janotas Carvalho lembra que os partidos precisam estar atentos as datas das convenções.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.