Disque-corrupção está com novos números de telefone para atendimentos

Foto: Reprodução

O serviço de Disque Corrupção está com novos números para atendimento. Agora, quem desejar fazer alguma denúncia em relação ao Judiciário estadual poderá ligar para os telefones 0800-7213040 e (68) 3211-5535, dentro do horário do expediente da Justiça do Acre.

O serviço foi instituído em 2015 (Portaria n.°958/2015) com objetivo de disponibilizar instrumentos de controle quanto as ações administrativas do Judiciário acreano. Dessa forma, se assegura os princípios do serviço público: legalidade, eficiência, impessoalidade, publicidade e moralidade.

A Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) é o setor responsável por receber ligações fazer os encaminhamentos necessários, conforme estabeleceu a Portaria 1.437 de 2020, da presidência do TJAC.

A Ouvidoria, coordenada pelo desembargador Luiz Camolez, já é um mecanismo que proporciona o controle social e participação dos cidadãos acreanos na administração da Justiça. Com a inserção do Disque Corrupção nas atividades do setor acrescenta-se mais um canal direito com a sociedade, trazendo mais transparência e segurança para a gestão.

Mas, atenção, durante esse período de quarentena, em função da pandemia da COVID-19 e como medida de segurança e proteção à saúde, todo o Judiciário está trabalhando em regime de teletrabalho, com retorno gradual de 50% da força de trabalho. Assim, os serviços da Ouvidoria também estão sendo realizados através do celular (68) 99212-3585.

Fonte: TJ Acre