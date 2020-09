Dois restaurantes são interditados em Rio Branco e outros 15 notificados devido à pandemia

A Vigilância Sanitária de Rio Branco divulgou o balanço das fiscalizações ocorridas nesse último final de semana na capital acreana. Além de dois restaurantes interditados, outros 15 estabelecimentos, entre bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques, receberam notificação por descumprimento aos decretos em vigor por conta da pandemia do novo coronavírus e os altos riscos de contaminação.

Os fiscais percorreram bares e restaurantes que foram denunciados através do disque-denúncia, disponibilizado à população (68) 98421 5469 – WhatsApp. No sábado, 05, dois restaurantes foram interditados, de forma cautelar, e outros dois foram notificados pela Vigilância. No domingo, 06, treze estabelecimentos, entre restaurantes, lanches, quiosques e bares, localizados na Gameleira, foram notificados.