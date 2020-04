Domingo de Páscoa deve ser de tempo instável, mas sol deve predominar em Rio Branco

A Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente prevê instabilidade climática e o dia alterna parcialmente coberto a chuvas isoladas na maior parte do Acre neste domingo de Páscoa, 12 de abril.

No entanto, o Sol deve predominar em boa parte do dia especialmente em Rio Branco e outras regiões. Pancadas de chuva seguidas de trovoadas podem ocorrer na parte da tarde.

Seria normalmente um dia de celebração coletiva para os católicos mas a quarentena imposta pela pandemia do Covid-19 não recomenda as aglomerações.

O Domingo de Páscoa é o dia da Ressurreição de Jesus, e representa a comemoração mais importante do Catolicismo, que celebra a vida, o amor e a misericórdia de Deus. Movimentos católicos estão transmitindo via web as celebrações.