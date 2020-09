Dona de Casa Tem Moto Roubada, Cai no Golpe da Devolução e Perde R$ 1.000,00

Uma dona de casa teve a moto roubada das dependências do estádio Arena Acreana, na noite de quarta-feira, na hora dos jogos da semifinal do campeonato acreano. A pessoa que possivelmente estava com a moto, ligou para a proprietária depositar R$ 1.000,00, na conta dele, que devolveria o bem. Ela perdeu a moto e o dinheiro.

A moto Fan 150 de placa OVG-0551, estava no estacionamento do estádio arena acreana, enquanto o filho da dona de casa, Girlane do Valle Brilhante, trabalhava como gandula, nos jogos da semifinal do segundo terno do campeonato acreano, quando o filho dela saiu do trabalho e foi até o estacionamento, a motocicleta havia sido roubada. Na manhã desta quinta-feira, dona Girlane recebeu um telefonema de uma pessoa que não se identificou, mas disse que estava com a moto dela e queria R$ 1.800,00, como pagamento.

A proprietária disse que só tinha R$ 1.000,00 e o negócio foi fechado. O deposito foi efetuado nessa casa lotérica no centro de Rio Branco, na conta 00126529-6, agência 1284, variação 013, em nome de Thiago José dos Santos.

Dona Girlane do Valle criticou a direção da arena acreana e o trabalho desenvolvido pela polícia.

Reportagem/Demóstenes Nascimento